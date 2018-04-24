    • / سياسة

    سياسة


    رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يهنئ الرئيس الأذربيجاني

    ٢٤.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٥‎١]

    باكو، 24 أبريل / نيسان (أذرتاج)

    أرسل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز مصطفى السراج برقية تهنئة إلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية أذربيجان.

    جاء في البرقية:

    "فخامة الرئيس إلهام علييف

    رئيس جمهورية أذربيجان

    بمناسبة إعادة اختياركم رئيسا لجمهورية أذربيجان الصديقة، يسعدني أن أبعث لفخامتكم باخلص التهاني متمنيا لكم التوفيق في مهامكم.

    إنني على ثقة بأن إعادة اختياركم لهذا المنصب سيسهم بشكل كبير في دفع وتطوير علاقاتنا الثنائية، متطلعا الى المزيد من التعاون المشترك في كافة المجالات بما يخدم مصالح بلدينا وشعبينا الصديقين.

    وتفضلوا فخامتكم بقبول فائق التقدير والاحترام

    فايز مصطفى السراج

    رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني".

    AZERTAG.AZ :رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يهنئ الرئيس الأذربيجاني
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٤.٠٤.٢٠١٨ [١٨:٤٠]
    الخارجية تعلن استعدادها لمواصلة المفاوضات مع قوى سياسية سليمة في أرمينيا لحل النزاع الأرميني الأذربيجاني
    ٢٤.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٥‎٠]
    السفير حسينوف يلتقي مندوب المرشد الديني الأعلى بولاية أذربيجان الشرقية
    ٢٤.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٤٥‎]
    رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت يهنئ الرئيس الأذربيجاني
    ٢٣.٠٤.٢٠١٨ [٢٢:٢٨]
    الرئيس إلهام علييف يصدر قرارا جمهوريا بشأن العلاوات على القرار الجمهوري بشأن التشكيلة الجديدة لمجلس الوزراء