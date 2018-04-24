رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يهنئ الرئيس الأذربيجاني

باكو، 24 أبريل / نيسان (أذرتاج)

أرسل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز مصطفى السراج برقية تهنئة إلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية أذربيجان.

جاء في البرقية:

"فخامة الرئيس إلهام علييف

رئيس جمهورية أذربيجان

بمناسبة إعادة اختياركم رئيسا لجمهورية أذربيجان الصديقة، يسعدني أن أبعث لفخامتكم باخلص التهاني متمنيا لكم التوفيق في مهامكم.

إنني على ثقة بأن إعادة اختياركم لهذا المنصب سيسهم بشكل كبير في دفع وتطوير علاقاتنا الثنائية، متطلعا الى المزيد من التعاون المشترك في كافة المجالات بما يخدم مصالح بلدينا وشعبينا الصديقين.

وتفضلوا فخامتكم بقبول فائق التقدير والاحترام

فايز مصطفى السراج

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني".