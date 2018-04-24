الرئيس الأذربيجاني يصل في زيارة رسمية إلى تركيا

أنقرة، 24 أبريل / نيسان (أذرتاج)

وصل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في زيارة رسمية إلى جمهورية تركيا.

أفاد مراسل وكالة أذرتاج الخاص أنه قد اصطف حرس الشرف تكريما لمقدم الرئيس إلهام علييف على ارض مطار "أيسين بوغا" بأنقرة المزين بأعلام تركيا وأذربيجان.

وكان في استقبال الرئيس الأذربيجاني نائب رئيس الوزراء التركي فكري إيشيق وغيرها من كبار المسؤولين الحكوميين.

وقدم رئيس حرس الشرف تحية عسكرية للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

ورحب الرئيس إلهام علييف بالجنود الأتراك.