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    إيران تسمح بتصوير أفلام بالتركية الأذربيجانية

    ٢٤.٠٤.٢٠١٨ [١٨:٤٩]

    طهران، 24 أبريل (أذرتاج).

    قال مراسل أذرتاج في طهران نقلا عن سيد عباس صالحي وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني "إننا مستعدون لاتخاذ كافة التدابير الضرورية لتطوير اللغة التركية الأذربيجانية في إيران.

    وأضاف الوزير الإيراني ان الوزارة ستسمح بالتأكيد للمخرجين السينمائيين والكتاب في إيران بتصوير أفلام بالأذربيجانية وكتابة وطبع مؤلفات بالأذربيجانية في حالة توجهم بطلب اليها بهذا الشأن.

    كما قال الوزير على هامش مشاركته في الحفل المقام بمناسبة إعلان مدينة تبريز عاصمة السياحة للعالم الإسلامي عام 2018 انه لا مشكلة لعرض مسرحيات باللغة الوطنية أيضا.

    وأكد الوزير الإيراني ان مدينة تبريز تلعب دورا مهما في الحياة الاقتصادية والسياسية لإيران.

    وأشار الوزير الى انه سيقام حفل إشهار كتاب "نتحدث بالأذربيجانية بفصاحة" بحضور الرئيس الإيراني حسن روحاني على هامش الفعاليات.

    AZERTAG.AZ :إيران تسمح بتصوير أفلام بالتركية الأذربيجانية
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