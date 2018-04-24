مسؤول سوكار يكشف عن حجم التكاليف المصروفة لإنشاء مصنع سوكار كرباميد

باكو، 24 أبريل، أذرتاج

قال خيال جعفروف إن حجم تكاليف إنشاء مصنع سوكار كرباميد حتى الآن يبلغ 565 مليون أورو.

نقل مراسل أذرتاج عن جعفروف مدير المصنع قوله إن قيمة استثمار مشروع مصنع سوكار كرباميد تصل الى 780 مليون أورو وستدفع الشريحة الرئيسية الثانية عند قبول سوكار المصنع.

وأضاف ان اعمال الانشاء منفذة بنسبة 99 في المائة والحاجة حاليا الى ممارسة اعمال اختبارية وتسوية لمدة 6 اشهر. ومن المتوقع انتاج اول منتج بالمصنع وهو الامونياك في أغسطس القادم قبل نحو الشهر والنصف من انتاج الكرباميد / الأسمدة النيتروجينية وسيكون المصنع جاهزا للعمل بالطاقة الكاملة الى الربع الرابع من العام الحالي وتأثير المصنع على البيئة سيساوي صفرا.

وتابع ان المصنع قادر على تصدير نحو 500 ألف من المنتجات الى الخارج وتجري مفاوضات حاليا لمد سكة حديد الى المصنع.

يذكر ان البنك الكوري للتصدير والتوريد خصص في يناير العام الماضي 500 مليون قرضا لإنشاء المصنع الذي يجري تنفيذه وفقا للاتفاقية الموقع عليها بين شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار وشركة سامسونج الكورية في 13 مارس عام 2013م.

ومن المتوقع ان تكون إيرادات المصنع الى ما يصل الى 150 مليون دولار سنويا.