الرئيس إلهام علييف يزور تمثال الزعيم العام حيدر علييف في أنقرة

أنقرة، 24 أبريل، أذرتاج

زار الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في الرابع والعشرين من أبريل اليوم تمثال الزعيم العام بحديقة حيدر علييف في أنقرة على هامش زيارة رسمية يقوم بها حاليا لجمهورية تركيا.

أفادت مراسلة أذرتاج ان الرئيس إلهام علييف وضع باقة من الزهور الى قاعدة تمثال الزعيم العام حيدر علييف بالحديقة إجلالا لذكراه.

يذكر ان حديقة حيدر علييف في أنقرة أنشئت عام 2004م وأجريت إعادة البناء الشاملة فيها عام 2012م. ويوشك إنشاء دار دعاية أذربيجان "بوتا" على الاستكمال في أراضي الحديقة.