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    الرئيس إلهام علييف يزور ضريح مصطفى كمال أتاتورك

    ٢٥‎.٠٤.٢٠١٨ [١٢:٠١]

    أنقرة، 24 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    أفاد مراسل وكالة (أذرتاج) الخاص أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف زار اليوم ضريح الزعيم الراحل مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية ووضع إكليلا من الزهور أمامه إحياء لذكراه.

    ثم تم التقاط الصور الفوتوغرافية التذكارية.

    وكتب الرئيس إلهام علييف كلمة في سجل التشريفات بالضريح.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يزور ضريح مصطفى كمال أتاتورك
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