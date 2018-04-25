انتهاء مراقبة منظمة الأمن والتعاون الأوربي على خط الجبهة

باكو، 25 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

انتهت المراقبة في خط المواجهة للجيشين الأذربيجاني والأرميني في أراضي محافظة قازاخ الأذربيجانية بدون تسجيل أي خرق وذلك وفقا لصلاحية المبعوث الشخصي للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية أنه قام بالمراقبة في الجانب الأذربيجاني المبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوروبي آنجي كاسبيشيك ومساعداه الميدانيان للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوروبي قينادي بتريجا ومارتن شوستر.

وقام بالمراقبة في الجانب المقابل من خط الجبهة المساعدون الميدانيون للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوروبي أوكينين يوفيتش وميخائيل أولارو وسايمون تيلر.