    • / سياسة

    سياسة


    انتهاء مراقبة منظمة الأمن والتعاون الأوربي على خط الجبهة

    ٢٥‎.٠٤.٢٠١٨ [١٣:٤٦]

    باكو، 25 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    انتهت المراقبة في خط المواجهة للجيشين الأذربيجاني والأرميني في أراضي محافظة قازاخ الأذربيجانية بدون تسجيل أي خرق وذلك وفقا لصلاحية المبعوث الشخصي للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية أنه قام بالمراقبة في الجانب الأذربيجاني المبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوروبي آنجي كاسبيشيك ومساعداه الميدانيان للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوروبي قينادي بتريجا ومارتن شوستر.

    وقام بالمراقبة في الجانب المقابل من خط الجبهة المساعدون الميدانيون للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوروبي أوكينين يوفيتش وميخائيل أولارو وسايمون تيلر.

    AZERTAG.AZ :انتهاء مراقبة منظمة الأمن والتعاون الأوربي على خط الجبهة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٥‎.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٣١]
    وزير الدفاع الاذربيجاني يزور الصين
    ٢٥‎.٠٤.٢٠١٨ [١١:١٢]
    القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة على خط الجبهة 95 مرة
    ٢٤.٠٤.٢٠١٨ [١٢:٥‎٨]
    إجراء المراقبة في خط الجبهة
    ٢٤.٠٤.٢٠١٨ [١٢:٣١]
    القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة على خط الجبهة 113 مرة
    انتهاء مراقبة منظمة الأمن والتعاون الأوربي على خط الجبهة