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    الرئيس الأذربيجاني يلتقي رئيس البرلمان التركي

    ٢٥‎.٠٤.٢٠١٨ [١٢:٥‎٥‎]

    أنقرة، 24 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم رئيس البرلمان التركي إسماعيل كهرمان.

    AZERTAG.AZ :الرئيس الأذربيجاني يلتقي رئيس البرلمان التركي
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