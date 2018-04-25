الرئيس الأذربيجاني يلتقي رئيس البرلمان التركي
AzerTAg.az
٢٥.٠٤.٢٠١٨ [١٢:٥٥]
أنقرة، 24 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم رئيس البرلمان التركي إسماعيل كهرمان.
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