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    لقاء على حدة بين رئيسي أذربيجان وتركيا

    ٢٥‎.٠٤.٢٠١٨ [١٣:٥‎١]

    أنقرة، 24 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    أعلن مراسلنا الخاص أنه أقيم لقاء على حدة بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان.

    AZERTAG.AZ :لقاء على حدة بين رئيسي أذربيجان وتركيا
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