لقاء على حدة بين رئيسي أذربيجان وتركيا
AzerTAg.az
٢٥.٠٤.٢٠١٨ [١٣:٥١]
أنقرة، 24 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
أعلن مراسلنا الخاص أنه أقيم لقاء على حدة بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان.
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