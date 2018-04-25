مراسم استقبال رسمية للرئيس الأذربيجاني في أنقرة
AzerTAg.az
أنقرة، 24 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
أفاد مراسلنا الخاص أنه جرت اليوم مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في أنقرة.
وصل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إلى القصر الرئاسي التركي بمرافقة وحدة الفرسان.
واصطف حرس الشرف تكريما لمقدم الرئيس إلهام علييف في الميدان أمام القصر.
ثم استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرئيسَ الأذربيجاني إلهام علييف.
ثم عزف النشيد الوطني لكل من جمهورية أذربيجان وجمهورية تركيا بإطلاق المدفعية طلقات الترحيب.
ثم رحب رئيس حرس الشرف بالرئيس الأذربيجاني.
بعد ذلك استعرض رئيسا كلتا الدولتين أمام حرس الشرف.
حيا الرئيس إلهام علييف الجنود.
وفي الختام صافح الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف كبار المسئولين بتركيا، وكذلك صافح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدوره أعضاء الوفد المرافق للرئيس الأذربيجاني.
ثم التقطت صورة رسمية للرئيسين الأذربيجاني والتركي.
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك