بدء نشاط مندوبية باكو لشركة أرامكو السعودية

باكو، 25 أبريل، أذرتاج

بدأت نشاط مندوبية باكو للشركة السعودية العملاقة أرامكو ما وراء البحار أذربيجان.

أفاد مراسل أذرتاج عن بيان وزارة الضرائب أنها سجلت المندوبية بالرأسمال الثابت البالغ 10 الاف أورو والمندوب القانوني المسجل المواطن السعودي طلال المري حسين.

يذكر ان الاتفاق على فتح مندوبية الشركة أرامكو السعودية في أذربيجان تم التوصل اليه في اجتماع منعقد بين وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شاهبازوف مع الوفد المرافق له مع خالد بن عبد العزيز الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي الرئيس التنفيذي السابق لشركة أرامكو السعودية في يناير الماضي بالسعودية.

هذا وقد حفرت أرامكو السعودية اول بئر لها في عام 1935م ولها 261 مليار برميل من الزيت وهذا الرقم اكبر قدر 10 مرات من احتياطي شركة اكسون موبايل اكبر شركات الولايات المتحدة الأمريكية للنفط حيث ان كل برميل نفط من ثمانية براميل يستخرج عبر العالم تستخرجه أرامكو السعودية التي يعمل فيها 51 الف مواطن سعودي و10254 عامل اجنبي.