جدول مباريات الجولة الخامسة والعشرين من دوري الممتاز لكرة القدم

باكو، 25 أبريل، أذرتاج

من المخطط ان تنطلق الجولة الخامسة والعشرون من دوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم في السابع والعشرين من أبريل الحالي الجمعة وتستغرق ثلاثة أيام متتالية.

أفادت مراسلة أذرتاج ان الجولة تبدأ بمباراة يحل قراباغ اغدام فيها ضيفا على زيرة باكو على ملعب مجمع زيرة الأولمبي الرياضي.

وفي اليوم الثاني من الجولة الثامن والعشرين من أبريل يلتقي غابالا مع كبز فيما يضيف كشله في إستاد انتر ارينا نفطجي في دربي العاصمة .

وفي التاسع والعشرين من أبريل آخر أيام الجولة الاحد يتنافس سومغايت مع ضيفه صبائل على ملعب كابتال بانك ارينا.

هذا ويتزعم الترتيب قراباغ برصيد 59 نقطة الذي حتم فوزه في البطولة للموسم رياضيا بالجولة السابقة ويتبعه غابالا ثانيا برصيد 42 نقطة وسومغايت ثالثا برصيد 39 نقطة ونفطجي رابعا 37 نقطة وزيرة خامسا برصيد 35 نقطة فيما يحتل كشله المركز السادس برصيد 21 نقطة وصبائل السابع برصيد 20 نقطة وكبز الثامن الأخير برصيد 13 نقطة.