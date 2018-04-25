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    رئيس تركيا يعلن بدء تشغيل مشروع تاناب في بداية يونيو

    ٢٥‎.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٠٢]

    باكو، 25 أبريل (أذرتاج).

    في بداية يونيو سيقام حفل افتتاح خط أنابيب الغاز العابر للأناضول (تاناب) لنقل الغاز الطبيعي الاذربيجاني الى أوروبا عبر تركيا الشقيقة.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس تركيا رجب طيب اردوغان في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الاذربيجاني إلهام علييف اليوم في أنقرة.

    أضاف اردوغان قائلا : "سوف يساهم تاناب باعتباره جزء مهما لممر الغاز الجنوبي ليس فقط في تجارة الغاز الطبيعي بين تركيا وأذربيجان فحسب بل في تعزيز أمن الطاقة الأوروبي عامة".

    وأشار رئيس جمهورية تركيا الى ان أعمال انشاء مصنع تكرير النفط "ستار" في منطقة علي آغا في مدينة ازمير ستستكمل قريبا. ستقام مراسم افتتاح المصنع في فترة ما بين سبتمبر واكتوبر لهذا العام. بالتالي ستصبح أذربيجان أكبر مستثمر في تركيا.

    AZERTAG.AZ :رئيس تركيا يعلن بدء تشغيل مشروع تاناب في بداية يونيو
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