توقيع وثائق بين أذربيجان وتركيا

أنقرة، 25 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

أقيم اليوم حفل التوقيع على الوثائق بمشاركة رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان بعد انتهاء الاجتماع السابع لمجلس التعاون الاستراتيجي الرفيع المستوى بين أذربيجان وتركيا في أنقرة.

أفاد مراسلنا الخاص أنه تم التوقيع على "بروتوكول الاجتماع السابع لمجلس التعاون الاستراتيجي الرفيع المستوى بين جمهوريتي أذربيجان وتركيا" من قبل الرئيسين الأذربيجاي والتركي.

كما تم التوقيع على "برنامج العمل لمدة سنتين (2018-2019) بشأن تطبيق اتفاقية التعاون في مجال حماية البيئة بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة جمهورية تركيا" من قبل السفير الأذربيجاني لدى تركيا خزر إبراهيم ونائب وزير البيئة والتخطيط العمراني في تركيا محمد سيلان.

وتم التوقيع على "مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال التوقيع الإلكتروني بين وزارة النقل والاتصالات والتقنيات العالية الأذربيجانية ووزارة النقل والبحرية والاتصالات التركية" من قبل وزير النقل والاتصالات والتقنيات العالية الأذربيجاني رامين قولوزاده ووزير النقل والبحرية والاتصالات التركي أحمد أرسلان.

وتم التوقيع على "مذكرة تفاهم حول المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة التفضيلية بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة جمهورية تركيا" من قبل وزير الاقتصاد الأذربيجاني شاهن مصطفايف ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.

وتم التوقيع على "اتفاقية بشأن إنشاء المراكز الثقافية وآليات العمل والأنشطة بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة جمهورية تركيا" من قبل وزير الخارجية الأذربيجاني ألمار محمدياروف ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.

وتم التوقيع على "بروتوكول بشأن تبادل الأفراد بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة جمهورية تركيا" من قبل وزير الدفاع الأذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف ورئيس هيئة الأركان للجيش التركي، الجنرال خلوصي أكار.