وزير الدفاع الاذربيجاني يزور الصين

باكو، 25 أبريل (أذرتاج).

سيتوجه وزير الدفاع الاذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف في زيارة الى مدينة بكين في 26 ابريل، ذلك تلبية لدعوة عضو مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية وزير الدفاع الجنرال في فينخين.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع انه سيلتقي على هامش الزيارة مع كبار مسئولين في الهيئات الحكومية الصينية والقيادة العسكرية السياسية في الصين ويجري لقاءات في المجالات العسكرية والفنية العسكرية والتعليم العسكري وغيرها من المجالات.

كذلك سيتفقد الوفد الاذربيجاني مصانع الآليات العسكرية المعاصرة وغيرها من المنتجات العسكرية الصينية الصنع.