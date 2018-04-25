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    الرئيس إلهام علييف يختتم زيارته الرسمية إلى تركيا

    ٢٥‎.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٥‎٠]

    أنقرة، 25 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    اختتم رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم زيارته الرسمية إلى جمهورية تركيا.

    أفاد مراسل وكالة أذرتاج الخاص أنه قد اصطف حرس الشرف على ارض مطار "أيسين بوغا" بأنقرة المزين بأعلام كل من البلدين لوداع الرئيس الأذربيجاني.

    وكان في وداع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف نائب رئيس الوزراء التركي فكري إيشيق وغيرها من كبار المسؤولين الحكوميين.

    وقدم رئيس حرس الشرف تقريرا إلى الرئيس إلهام علييف.

    ورحب رئيس دولة أذربيجان بحرس الشرف.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يختتم زيارته الرسمية إلى تركيا
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