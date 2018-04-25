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    الرئيسان الأذربيجاني والتركي يدليان ببيان صحفي

    ٢٥‎.٠٤.٢٠١٨ [١٦:١٤]

    أنقرة، 25 أبريل، أذرتاج

    أدلى الرئيسان الأذربيجاني إلهام علييف والتركي رجب طيب اردوغان ببيان صحفي في الخامس والعشرين من أبريل اليوم في أنقرة عقب مراسم توقيع الوثائق.

    AZERTAG.AZ :الرئيسان الأذربيجاني والتركي يدليان ببيان صحفي
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    الرئيسان الأذربيجاني والتركي يدليان ببيان صحفي الرئيسان الأذربيجاني والتركي يدليان ببيان صحفي الرئيسان الأذربيجاني والتركي يدليان ببيان صحفي الرئيسان الأذربيجاني والتركي يدليان ببيان صحفي الرئيسان الأذربيجاني والتركي يدليان ببيان صحفي الرئيسان الأذربيجاني والتركي يدليان ببيان صحفي الرئيسان الأذربيجاني والتركي يدليان ببيان صحفي الرئيسان الأذربيجاني والتركي يدليان ببيان صحفي الرئيسان الأذربيجاني والتركي يدليان ببيان صحفي الرئيسان الأذربيجاني والتركي يدليان ببيان صحفي الرئيسان الأذربيجاني والتركي يدليان ببيان صحفي