الرئيسان الأذربيجاني والتركي يدليان ببيان صحفي
AzerTAg.az
٢٥.٠٤.٢٠١٨ [١٦:١٤]
أنقرة، 25 أبريل، أذرتاج
أدلى الرئيسان الأذربيجاني إلهام علييف والتركي رجب طيب اردوغان ببيان صحفي في الخامس والعشرين من أبريل اليوم في أنقرة عقب مراسم توقيع الوثائق.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٥.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٥٠]
٢٥.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٢١]
٢٥.٠٤.٢٠١٨ [١٤:٥٨]
٢٥.٠٤.٢٠١٨ [١٣:٥١]
٢٥.٠٤.٢٠١٨ [٢١:٥٦]
٢٥.٠٤.٢٠١٨ [٢١:٠١]
٢٥.٠٤.٢٠١٨ [٢٠:٤٩]
٢٥.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٣١]
٢٥.٠٤.٢٠١٨ [١٩:٥٩]
٢٥.٠٤.٢٠١٨ [١٨:٥٠]
٢٥.٠٤.٢٠١٨ [١٨:٢٢]
٢٥.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٣٧]
٢٤.٠٤.٢٠١٨ [١٦:١٥]
٢٣.٠٤.٢٠١٨ [١٤:١١]
٢٠.٠٤.٢٠١٨ [١٨:٤٤]
٢٧.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٣٦]
١٨.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٠٨]
١٧.٠٤.٢٠١٨ [١٨:٥١]
١١.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٢١]
٢٥.٠٤.٢٠١٨ [١٨:٢٢]
٢٣.٠٤.٢٠١٨ [١٥:١٩]
١٧.٠٤.٢٠١٨ [١٩:٢٧]
١٠.٠٤.٢٠١٨ [١٦:٥٤]
٣١.٠٣.٢٠١٨ [١٧:٣٦]
١٦.٠٢.٢٠١٨ [١٨:٠٧]
٢١.١٢.٢٠١٧ [١٦:١٠]
٢١.٠٤.٢٠١٨ [١٦:٣٩]
٢٠.٠٤.٢٠١٨ [١٦:٢٧]
٢٠.٠٤.٢٠١٨ [١٤:٤٥]
١٩.٠٤.٢٠١٨ [٢١:٢٧]
٢٥.٠٤.٢٠١٨ [١٠:٥٩]
٢٤.٠٤.٢٠١٨ [١٨:٤٩]
٢٤.٠٤.٢٠١٨ [١٤:٠٩]
٢٤.٠٤.٢٠١٨ [١٢:٤٦]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك