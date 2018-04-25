عقد الجلسة السابعة لمجلس التعاون الاستراتيجي العالي بين أذربيجان وتركيا
AzerTAg.az
٢٥.٠٤.٢٠١٨ [١٤:٥٨]
أنقرة، 25 أبريل، أذرتاج
عقد في الخامس والعشرين من أبريل اليوم في عاصمة تركيا أنقرة الجلسة السابعة لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى الأذربيجاني التركي بحضور رئيسي البلدين إلهام علييف ورجب طيب أردوغان.
أفاد مراسل أذرتاج ان رئيسي الدولتين خطبا في الجلسة.
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