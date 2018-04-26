وزير الخارجية الأرمني يزور موسكو
AzerTAg.az
٢٦.٠٤.٢٠١٨ [١١:٢١]
باكو، 26 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
توجه اليوم وزير الخارجية الأرمني إدوارد نالبانديان الى العاصمة الروسية موسكو، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة إنترفاكس للأنباء.
يذكر أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأرمنية قال إن إدوارد نالبانديان في مجال الأعمال.
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