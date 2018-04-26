الرئيس الأذربيجاني يلتقي وزير الدولة البريطاني في الشئون الأوروبية والأمريكية

لندن، 26 أبريل (أذرتاج).

التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم مع وزير الدولة البريطاني في الشئون الأوروبية والأمريكية آلان دونكان.

أفاد مراسل أذرتاج أن آلان دونكان هنأ في اللقاء الرئيس إلهام علييف بمناسبة إعادة انتخابه لهذا المنصب متمنيا له دوام النجاحات في نشاطه. وأشار الى ان إعادة انتخاب إلهام علييف رئيسا للبلد ستسمح بمواصلة التنمية السريعة لأذربيجان.

كما نوقشت أثناء المحادثات مسائل التعاون الثنائي والإقليمي والمسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

كما تبادل الطرفان الآراء حول عملية المحادثات الجارية في تسوية النزاع القائم بين أرمينيا وأذربيجان.