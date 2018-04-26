أول لقاء بين مون وكيم في الخط الفاصل العسكري صباح الغد

باكو، 26 أبريل، أذرتاج

تجري لحظة اللقاء التاريخي بين الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في الساعة 9:30 صباح يوم غد الجمعة في الخط الفاصل العسكري في قرية الهدنة الحدودية بانمونجوم.

نقلت مراسلة أذرتاج عن يونهاب أنه كشف رئيس اللجنة التحضيرية الكورية الجنوبية للقمة بين الكوريتين ليم جونغ-سوك، رئيس سكرتارية المكتب الرئاسي اليوم الخميس في المركز الإعلامي في مدينة غو يانغ، عن الجدول الزمني للقمة بين الكوريتين.

ومن المقرر أن يعبر الزعيم كيم الخط الفاصل العسكري في بانمونجوم صباح يوم الجمعة، ويستقبله الرئيس مون في الخط الفاصل العسكري أمام غرفة الاجتماعات للجنة الهدنة العسكرية.

وسينتقل الزعيمان سيرا على الأقدام إلى ساحة بانمونجوم التي ستعقد فيها مراسم الترحيب الرسمي، ويستعرضان حرس الشرف هناك في غضون الساعة 9:40 صباحا.

ومن ثم ينتقلان إلى بيت السلام الذي تعقد فيه محادثات القمة، ويوقع الزعيم كيم على دفتر الزوار، ويلتقط مع الرئيس مون صورة تذكارية.

وستبدأ محادثات القمة في الساعة 10:30 صباح نفس اليوم.

وسيتناول الزعيمان الغداء بشكل منفصل وتعقبه فترة استراحة في أعقاب الجلسة الصباحية