البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 27 أبريل
AzerTAg.az
٢٦.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٤٢]
باكو، 26 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
أعلن بنك أذربيجان المركزي عن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية ليوم 27 أبريل / نيسان.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 27 أبريل / نيسان.
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