زاقاتالا يتعادل مع ضيفه شوالان

زاقاتالا، 26 أبريل، أذرتاج

تعادل زاقاتالا مع ضيفه شوالان باكو بهدفين مقابل مثلهما في الجولة الـ 25 من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم اليوم.

أفاد مراسل أذرتاج ان المباراة رقم 122 المنظمة في إستاد زاقاتالا المركزي قادها الحكم أحمدوف أمام 1500 مشجع.

وجاء أهداف المباراة من طرف إسماعيل د70 وعباس د85 لصالح صاحب الأرض ردا على كفيرتيا د9 وعبد الله يف د71 مرماه.

وعاقب الحكم 3 لاعبين من زاقاتالا و4 لاعبين من شوالان بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي ومحاولة خداع الحكم.

وبهذا التعادل نما رصيد شوالان الى 42 نقطة بالمركز الثالث فيما ظل زاقاتالا عاشرا أخيرا برصيد 18 نقطة.