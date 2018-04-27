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    انطلاق الجولة الحرة الأولى لسباق فورمولا 1

    ٢٧.٠٤.٢٠١٨ [١٣:٠١]

    باكو، 27 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    انطلقت اليوم في الساعة 13:00 الجولة الحرة الأولى لسباق جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا واحد في باكو.

    أفادت وكالة أذرتاج أن 10 فرق من السائقين تشارك في السباق.

    يسابق لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس في هيئة فريق "مرسيدس" وسيباستيان فيتل وكيمي رايكونين في هيئة فريق "فيراري" وسيرجي سيروتكين ولانس سترول في فريق "يليامز" ودانيل ريكاردو وماكس فيرستابين في فريق "ريد بول ريسينغ" وأستيبان أوكون وسيرجيو بيريز في فريق "فورس انديا" ونيكو هولكنبرق وكوليون بالمر في فريق "رينو" وبريندون هارتلي وبيار جاسلي في فريق "تورو روسو" وماركوس أريكسون وتشارلز ستيكس في فريق "ساوبر" وفرناندو ألونسو وستوفيل فاندورن في فريق "ماكلارين" ورومان غروجان وكيفين ماقنوسن في فريق "هاس".

    سيسابق السائقون في حلبة باكو من طولها 6 كيلومترات خلال ساعة. ستقام مسيرة الترتيب للفورمولا الواحد في الساعة 17:00 في 28 أبريل.

    AZERTAG.AZ :انطلاق الجولة الحرة الأولى لسباق فورمولا 1
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