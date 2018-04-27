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    انطلاق سباقات جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا واحد

    ٢٧.٠٤.٢٠١٨ [٠٨:٠٠]

    باكو، 27 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    انطلقت اليوم سباقات جائزة أذربيجان الكبرى الرابعة للفورمولا واحد في باكو.

    أفادت وكالة أذرتاج أن 20 سائقا من 10 فرق يشارك في السباق. سيسابق السائقون في حلبة باكو من طولها 6 كيلومترات خلال ساعة.

    وسينافس السائقون الأكثر شهرة في العالم - لويس هاميلتون وفرناندو ألونسو وسيباستيان فيتيل وفالتري بوتاس وآخرون في حلبة مدينة باكو.

    ويذكر ان مضمار حلبة باكو الذي يتجاوز طوله 6 كم يحتل المركز الثاني عبر العالم طولا. ان حلبة باكو منظمة على نحو يمكّن سواق سيارات الفورمولا واحد من مشاهدة المناظر الجميلة للمدينة القديمة المدرجة في قائمة التراث الثقافي لليونسكو وناطحات باكو العصرية وكورنيش باكو على شاطئ بحر الخزر بعاصمة أذربيجان خلال السباق.

    مؤلف المشروع هو هيرمان تيلكه مهندس جميع مسارات الفورمولا 1 الحديثة.

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