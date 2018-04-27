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    سياسة


    وزير الدفاع الأذربيجاني يزور الصين

    ٢٧.٠٤.٢٠١٨ [١٥‎:١٦]

    بكين، 27 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    قام وزير الدفاع الأذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف بزيارة رسمية إلى الصين تلبية لدعوة عضو مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية وزير الدفاع الوطني الصيني الجنرال وي فينغي.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه ستتم مناقشة القضايا العسكرية والتقنية العسكرية والتعليم العسكري وغيرها في الاجتماعات مع المسؤولين الصينيين في إطار الزيارة.

    كما سيزور الوفد الأذربيجاني الشركات المدرجة في المجمع الصناعي العسكري الصيني.

    AZERTAG.AZ :وزير الدفاع الأذربيجاني يزور الصين
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