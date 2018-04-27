بحث توسيع العلاقات الثقافية بين أذربيجان والأردن

عمان، 27 أبريل، أذرتاج

التقى سفير أذربيجان في الأردن راسم رضايف بوزير الثقافة الأردني نبيه شقم.

أفادت مراسلة أذرتاج ان الوزير الأردني شقم هنأ السفير رضايف بمناسبة توظيفه سفيرا لدى بلاده متمنيا له نجاحا في فعالياته الدبلوماسية.

واعرب السفير رضايف عن الشكر على التهنئة وتحدث عن علاقات الصداقة والتعاون الناجحة بين البلدين مؤكدا على تأثير إيجابي لعلاقات الصداقة الشخصية بين الرئيس إلهام علييف والعاهل الأردني عبد الله الثاني على هذه العلاقات والاتصالات. وذكر السفير ان هناك إمكانات واسعة للمزيد من تطوير العلاقات الموجودة ومن جملتها علاقات التعاون في مجال الثقافة مفيدا انه يبذل قصارى جهده من اجل رفع كفاءة استخدام هذه الإمكانات.

وذكّر الوزير شقم انه قد زار باكو مع الوفد المرافق للملك الأردني عبد الله الثاني عام 2008م وعودته بالانطباعات الجيدة. وأشار الى اهتمام خاص يعيره الملك الأردني عبد الله الثاني لتطوير العلاقات مع أذربيجان بتوجيهاته ذات الصلة. وأضاف انه تلقى دعوة من زميله الأذربيجاني للمشاركة في فعاليات "عاصمة الثقافة الإسلامية 2018 نخجوان" المقرر تنظيمها في أذربيجان فترة 19-21 يونيو حزيران 2018م مبلغا انه حريص على زيارة أذربيجان حال تمكينه من ذلك جدول اعماله.

وتبادل الطرفان في الاجتماع الآراء حول اتجاهات التعاون في مجال الثقافة بين البلدين وتنفيذ البنود والمواد المدرجة في محضر الجلسة الثالثة المنعقدة في عمان في فبراير 2018م للجنة الحكومية الدولية المشتركة الأذربيجانية الأردنية في مجال الثقافة والمشاركة المتبادلة للفعاليات الثقافية المقرر تنظيمها في كلا البلدين وإنعاش فعاليات أيام الثقافة الأذربيجانية الأردنية في أذربيجان عام 2009م و2010م في الأردن والمزيد من تعزيز القاعدة التعاقدية القانونية وسائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.