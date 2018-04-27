وزير الدفاع الاذربيجاني يلتقي نائب رئيس المجلس العسكري المركزي الصيني

بكين، 27 أبريل (أذرتاج).

التقى وزير الدفاع الاذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف مع نائب رئيس المجلس العسكري المركزي في جمهورية الصين الشعبية الجنرال سو جيليان.

أفادت وكالة الانباء الأذربيجانية الرسمية اذرتاج ان سو جيليان رحب بأعضاء الوفد الاذربيجاني وقال ان علاقات الصداقة القائمة بين أذربيجان والصين تشهد نموا كبيرا. والصين تدعم طريق التنمية الذي اختاره الشعب الاذربيجاني.

وأضاف نائب رئيس المجلس العسكري المركزي ان كلا البلدين اقاما علاقات عبر طريق الحرير التاريخي وان استراتيجية "حزام واحد طريق واحد" تخلق فرصا جديدة لتعميق هذا التعاون.

كما أشار سو جيليان الى أهمية التعاون العسكري مؤكدا على وجود إمكانيات كبيرة لتطوير العلاقات في هذا المجال.

من جانبه أعرب الجنرال ذاكر حسنوف وزير الدفاع الاذربيجاني عن شكره على حسن الاستقبال والاهتمام مشيدا بدور جمهورية الصين الشعبية في دعم السلام والاستقرار في العالم. كذلك تشارك الصين في بعثات دولية لحفظ السلام. وأضاف الوزير ان بلاده أيضا تشارك عن كثب في البعثات الدولية لحفظ السلام لإحلال الاستقرار والسلام في العالم والمنطقة.

وأبدى وزير الدفاع الاذربيجاني شكره على دعم الصين للموقف الاذربيجاني العادل من تسوية نزاع قراباغ الجبلية بين أرمينيا وأذربيجان.

واكد وزير الدفاع الاذربيجاني أن أذربيجان تدعم سياسة "الصين الموحدة" وتحترمها وتعترف بالمنظمات التي تمثل جمهورية الصين الشعبية في العالم.

وقال وزير الدفاع ان الوزارة تتعاون مع شركات ومؤسسات صينية عديدة تعمل في مجال صناعة المنتجات العسكرية.

وأعرب الجنرال ذاكر حسنوف عن ثقته في ان اللقاءات والمحادثات التي تجرى على هامش الزيارة ستعطي دفعة مهمة لتوسيع العلاقات بين جيشي البلدين.

ونوقشت في اللقاء مسائل الامن الإقليمي في جنوب القوقاز وآسيا الشرقية ووضع التعاون بين أذربيجان والصين في المجالات العسكرية والعسكرية الفنية والتعليم العسكري وسبل تطويره.

يذكر ان المجلس العسكري المركزي هيأة تنفيذية عالية للقوات المسلحة في الصين. يرأس المجلس سي جين بين رئيس جمهورية الصين الشعبية والأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.