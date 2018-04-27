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    طوران طاووس يفوز على بناء ضيفا

    ٢٧.٠٤.٢٠١٨ [٢٢:٣٥‎]

    باكو، 27 أبريل، أذرتاج

    فاز طوران طاووس ضيفا على بناء بهدفين دون رد في الجولة الخامسة والعشرين من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم اليوم.

    أفاد مراسل أذرتاج ان المباراة رقم 125 المقامة على ملعب قصبة بناء أدارها الحكم حمزة زاده أمام 250 مشجع.

    وسجل هدفي النادي الطاووسي ال حسينلي د60 وسفروف د75 مرماه.

    وبهذه النتيجة رفع طوران رصيده الى 35 نقطة مرتفعا الى المركز السادس فيما نزل بناء تابعا له بنفس الرصيد.

    ويتصدر قائمة الهدافين تيموروف لاعب الجيش الرياضي برصيد 14 هدفا ويليه الله قولييف لاعب قراداغ لوكباتان برصيد 11 هدفا وقربتوف لاعب خزر برصيد 10 اهداف.

    AZERTAG.AZ :طوران طاووس يفوز على بناء ضيفا
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