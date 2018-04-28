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    إصابة 30 شخصا في حادث مروري في تركيا

    ٢٨.٠٤.٢٠١٨ [١١:٣٩]

    إسطنبول، 28 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    أصيب 30 شخصا في تحطم حافلة الركاب على الطريق السريع ألازيغ – دياربكير التركي.

    أفادت وكالة أذرتاج أن اثنين من الجرحى في المستشفى في حالة خطيرة. السبب الرئيسي للحادث هو الطقس الممطر.

    AZERTAG.AZ :إصابة 30 شخصا في حادث مروري في تركيا
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