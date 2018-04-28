إسطنبول، 28 أبريل / نيسان، (أذرتاج) أصيب 30 شخصا في تحطم حافلة الركاب على الطريق السريع ألازيغ – دياربكير التركي. أفادت وكالة أذرتاج أن اثنين من الجرحى في المستشفى في حالة خطيرة. السبب الرئيسي للحادث هو الطقس الممطر.

AZERTAG.AZ : إصابة 30 شخصا في حادث مروري في تركيا

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