حفل تكريم الفائزين في السباق الأول في الفورمولا ثاني في باكو

باكو، 28 أبريل، أذرتاج

جرى في الثامن والعشرين من أبريل اليوم حفل تكريم الفائزين في السباق الأول في الفورمولا ثاني المقام على هامش سباق جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا واحد بالعاصمة باكو.

أفاد مراسل أذرتاج ان السباق الأول فاز به طيار نادي دامس الكساندر البون وتبعه طيار نادي ارت غراند بري جيك ايتكين ثانيا وطيار نادي شاروز راسينغ سيستم أنطونيو فؤوكو ثالثا.

وقدم الجوائز الى الفائزين نائب وزير الشباب والرياضة الأذربيجاني فرهاد حاجييف ونائب رئيس الاتحاد الأذربيجاني للسيارات عادل كريملي والمدير التنفيذي لشركة عملية حلبة مدينة باكو عارف رحيموف.

يذكر ان السباق الثاني في الفورمولا ثان المؤلف من 21 دورة يقام في 29 أبريل غدا.