الرئيس إلهام علييف يلتقي برئيس الاتحاد العالمي للمصارعة

باكو، 29 ابريل، أذرتاج

التقى الرئيس الاذربيجاني الهام علييف في التاسع والعشرين من ابريل اليوم برئيس الاتحاد العالمي للمصارعة.

أفادت مراسلة أذرتاج ان رئيس الاتحاد العالمي للمصارعة لالوفيتش هنأ رئيس الدولة بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية. واكد لالوفيتش على المستوى العالي لتنظيم سباق الفورمولا وان في باكو. وذكر بمشاعر الامتنان ان أذربيجان في مقدم صفوف البلاد الرائدة في نوع المصارعة من الرياضة.

وابلغ رئيس الدولة امتنانه على التهاني. واضاف ان تطوير الرياضة في أذربيجان يكسب ببالغ الاهمية من حيث انماء الجيل السليم ورياضيين واعدين مشيرا بامتنان الى احراز الرياضيين الاذربيجانيين نجاحا كبيرا في مختلف اضراب الرياضة ومن جملتها نوع المصارعة.

وقدم نيناد لالوفيتش "الوسام الذهبي" اعلى جائزة الاتحاد العالمي للمصارعة المخصصة للاشخاص المختارين من جانب الاتحاد لخدماتهم في نوع المصارعة من الرياضة بالسنوات الشتى الى الرئيس الهام علييف.

واعرب رئيس الدولة عن الامتنان على الجائزة.