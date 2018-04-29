منتخب أذربيجان يتأهل لنهائيات كأس العالم للجمباز الإيقاعي
AzerTAg.az
٢٩.٠٤.٢٠١٨ [١٢:٢٠]
باكو، 29 أبريل، أذرتاج
انطلقت مسابقات النهائية في البرنامج الفردي بالادوات المختلفة في كأس العالم للجمباز الايقاعي لدى ملعب الجمباز الوطني بعاصمة أذربيجان باكو في التاسع والعشرين من ابريل اليوم اليوم الختامي من البطولة.
أفادت مراسلة أذرتاج ان الرياضيات يتنافسن اولا في البرنامج الفردي بالاداء بالطوق والكرة ثم بالصولجان والشريط.
ثم يتنافسن المتأهلات للنهائي جماعيا بالاداء بخمسة اطواق وثلاث كرات وشريطين لعرض مهاراتهن.
وتتنافس في مرحلة النهائية اقوى 8 رياضيات بالبرنامج الفردي و8 فرق جماعيا.
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