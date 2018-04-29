الفورمولا ثان: طيار فريق أرت غراند بري بطل السباق الثاني في باكو

باكو، 29 أبريل، أذرتاج

نظم السباق الثاني الرئيسي في الفورمولا ثان على هامش سباق السيارات الفورمولا واحد لجائزة أذربيجان الكبرى في التاسع والعشرين من ابريل اليوم.

أفاد مراسل أذرتاج ان السباق تنافست فيه 10 فرق يمثل عن كل واحد منها طياران في 21 دورة على حلبة باكو البالغ طوله 6 كم خلال مدة 45 دقيقة.

وفاز السباق الثاني طيار فريق ارت غراند بري جورج روسيل بدرجة دقيقة و891ر56 ثانية وتبعه طيار فريق كارلين سيرجيو سيتته كامارا ثانيا وطيار فريق برتامينا بريما ثيودور راسينغ نيك دي ورياس ثالثا.

يذكر انه جرى في الثامن والعشرين من أبريل اليوم حفل تكريم الفائزين في السباق الأول في الفورمولا ثاني المقام على هامش سباق جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا واحد بالعاصمة باكو.

أفاد مراسل أذرتاج ان السباق الأول فاز به طيار نادي دامس الكساندر البون وتبعه طيار نادي ارت غراند بري جيك ايتكين ثانيا وطيار نادي شاروز راسينغ سيستم أنطونيو فؤوكو ثالثا.