تكريم الفائزات بمختلف الادوات في كأس العالم للجمباز الايقاعي في باكو

باكو، 29 أبريل، أذرتاج

تنافست 8 متأهلات لنهائيات كأس العالم للجمباز الايقاعي المنظمة في التاسع والعشرين من ابريل اليوم في باكو عاصمة أذربيجان في البرنامج الفردي بالاداء بالادوات المختلفة.

وافادت مارسلة أذرتاج ان الرياضية الروسية ماريا سيرغيفا حصدت الذهبية برصيد 200ر18 نقطة فيما تبعتها الرياضية البلاروسية كاتسارينا هالكينا ثانيا برصيد 750ر17 نقطة والرياضية الامريكية لاؤرا زينغ ثالثا برصيد 350ر17 نقطة في مسابقة الاداء باداة الطوق.

كما قلدت الرياضية البلغارية كالين بوريانا بكأس الاتحاد الاذربيجاني للجمباز بصفة فائزة المسابقات بالاداء بالطوق حسب نتائج مراحل كأس العالم بالاداء بمختلف الادوات في البرنامج الفردي.

واحتلت الرياضيتان الروسيتان يكاتيرينا سيليزنيفا وماريا سيرغيفا المركزين الاول والثاني برصيدهما 200ر18 نقطة و100ر18 نقطة على التوالي فيما حصلت الرياضية اليابانية كاهو ميناغاوا البرونزية برصيد 950ر17 نقطة.

كما قلدت الرياضية الروسية يكاتيرينا سيليزنيفا بكأس الاتحاد الاذربيجاني للجمباز بصفة فائزة المسابقات بالاداء بالكرة حسب نتائج مراحل كأس العالم بالاداء بمختلف الادوات في البرنامج الفردي.

وتقدمت الرياضية الاوكرانية ولادا نيكولتشينكو على زميلاتها في مسابقة الاداء بالصولجان برصيد 100ر18 نقطة وتبعتها البلغارية كالين بوريانا ثانيا برصيد 800ر17 نقطة والروسية ماريا سيرغيفا ثالثا برصيد 700ر17 نقطة.

كما قلدت الرياضية الاوكرانية ولادا نيكولتشينكو بكأس الاتحاد الاذربيجاني للجمباز بصفة فائزة المسابقات حسب نتائج مراحل كأس العالم بالاداء بمختلف الادوات في البرنامج الفردي.

في مسابقات الاداء بالشريط فازت الروسية ماريا سيرغيفا من جديد برصيد 800ر16 نقطة في البرنامج الفردي بالاداء بمختلف الادوات لتحصد الذهبية الثانية. وحصلت البلغارية كاثرين تاسيفا الفضية برصيد 400ر16 نقطة والاوكرانية ولادا نيكولتشينكو البرونزية برصيد 050ر16 نقطة.

كما قلدت الرياضية البلغارية كاثرين تاسيفا بكأس الاتحاد الاذربيجاني للجمباز بصفة فائزة المسابقات بالاداء بالشريط حسب نتائج مراحل كأس العالم بالاداء بمختلف الادوات في البرنامج الفردي.