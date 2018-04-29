باكو، 29 أبريل، أذرتاج

جرت المرحلة النهائية لسباق السيارات الفورمولا واحد لجائزة أذربيجان الكبرى في التاسع والعشرين من ابريل اليوم في باكو.

افاد مراسل أذرتاج ان الرئيس الاذربيجاني الهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا وافراد عائلته شاهدوا السباق الرئيسي للفورمولا واحد لجائزة أذربيجان الكبرى المرحلة الرابعة للبطولة العالمية.

رئيس الدولة والسيدة الاولى تفقدا في البداية الظروف المهيأة لدى مركز التحكم بميدان ازادليق وسط العاصمة باكو المطل على بحر الخزر.

واحيطا علما بأن المجمع الشامل على اراض كبيرة يضم مبنى مراقبة السباق ومكاتب الاتحاد الدولي للسيارات ورئاسة الفورمولا واحد وكذلك مواقف وحظائر لكل مشارك من الاندية وفيه أماكن خاصة لنادي المشجعين ايضا. ويتابع اعضاء النادي عمليات الوقف والصيانة للسيارات بجانب وقوع بدء ونهاية السباق هنا.

ثم اقيم استعراض الطيارين وحفل عزف النشيد.

ورافق الطيارين في الاستعراض وحفل عزف النشيد صغار وفقا للقرار المتبنى من قبل المشتركة لشركة الفورمولا واحد والاتحاد الدولي للسيارات بمبادرة مشتركة عنهما باسم "نجوم المستقبل".

بعد ذلك، عزف النشيد الوطني لجمهورية أذربيجان.

ثم أدلى الرئيس الهام علييف بحديث صحفي لقناة فوكس سبورت التلفزيونية.

الرئيس الهام علييف: هذه فعاليات ذات الاهمية العالمية. يسرنا جدا بأن الفورمولا واحد تنظم في باكو للمرة الثالثة. وتعجب المسابقة كلا. وإني على يقين من ان الضيوف يتمتعون بها ايضا وهم معنا الآن هنا. ويشهدون كرم الضيافة للشعب الاذربيجاني. كما يشاهدون مدى جمال عاصمتنا وهذه فعالية مذهلة. ونحن مسرورون.

مراسل: انت عريف هذه الشوارع فمن هو الفائز؟

الرئيس الهام علييف: لا ادري واتمنى فوزا لكل طيار وسيكون كل من يفوز بطلا هنا.

مراسل: شكرا جزيلا.

ثم انطلق سباق المرحلة النهائية المؤلفة من 51 دورة للفورمولا واحد لجائزة أذربيجان الكبرى.

ونتيج النضال الرياضي الشديد تمكن 13 طيارا من الوصول الى خط النهائي وكانوا 20 طيارا. واصبح فائز جائزة أذربيجان الكبرى الطيار البريطاني لنادي مرسيديس لوئس هاميلتون بدرجة ساعة و43 دقيقة و291ر44 ثانية وتبعه طيار فيراري كيمي رايكونين ثانيا وطيار فروس اينديا سيرخيو بيريس ثالثا.

ثم اقيم حفل تكريم الفائزين.

وقدم الرئيس الهام علييف كأس الجائزة الكبرى الى الفائز لوئس هاميلتون.

كما قدمت السيدة الاولى الاذربيجانية مهربان علييفا كأس المهندسين الى ممثل نادي مرسيديس وليام غولبورن.

وسلم وزير الشباب والرياضة ازاد رحيموف كأس المركز الثاني الى رايكونين فيما قدم رئيس الاتحاد الاذربيجاني للسيارات انار علي اكبروف كأس المركز الثالث الى بيريس.