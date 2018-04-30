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    سعر برميل النفط في الأسواق العالمية

    ٣٠.٠٤.٢٠١٨ [١١:٠٦]

    باكو، 30 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    انخفض سعر برميل النفط في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 74.28 دولارا في بورصة لندن بعد انخفاضه قدر 0.36 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 67.85 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد انخفاضه 0.25 دولارا.

    AZERTAG.AZ :سعر برميل النفط في الأسواق العالمية
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