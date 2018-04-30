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    صبائل يتغلب ضيفا على سومغايت

    ٣٠.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٤٤]

    سومغايت، 30 أبريل، أذرتاج

    تغلب صبائل باكو ضيفا على سومغايت مضيفه بهدفين مقابل واحد في الجولة الـ25 من دوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    أفادت مراسلة أذرتاج ان المباراة رقم 100 المقامة على ملعب كابيتال بنك أرينا أدارها الحكم حمزة زاده أمام 1200 مشجع.

    وسجل هدفي الفائز فاروق ميا د31 وقربانلي د39 ورد عليهما يونانوف د76.

    وعاقب الحكم لاعب من كل ناد بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

    وبهذه النتيجة ما زال سومغايت يحتل المركز الثالث برصيد 39 نقطة وصبائل السابع برصيد 23 نقطة.

    ويتصدر قائمة الهدافين دابو لاعب غابالا برصيد 12 هدفا.

    AZERTAG.AZ :صبائل يتغلب ضيفا على سومغايت
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