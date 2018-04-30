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    علم وتعليم


    عدد الأوراق العلمية من أذربيجان في ويب اوف ساينس يسجل رقما قياسيا

    ٣٠.٠٤.٢٠١٨ [٢٠:٣٣]

    باكو، 30 أبريل (أذرتاج).

    بلغ عدد الأوراق العلمية من أذربيجان في المجلات العلمية الدولية المحكمة في ويب اوف ساينس 1118 ورق علمي في عام 2017، ما يسجل رقما قياسيا في عدد الأوراق العلمية من أذربيجان خلال الأعوام الـ25 الأخيرة.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان أذربيجان تبوأت في العام الماضي المركز الأول في المنطقة من حيث وتيرة زيادة عدد الأوراق العلمية المتوافرة في شبكة ويب أوف ساينس (Science of Web) خلال 3 أعوام. ان مؤسسات التعليم العالي في الجمهورية نصيبها الإجمالي من الأوراق العلمية يشكل 43 في المائة تقريبا.

    يذكر ان وزارة التعليم وقعت مع شركة تومسون رويترس Clarivate Analytics على معاهدة التعاون في 22 ديسمبر عام 2015. نتيجة لذلك تم تسهيل الاستفادة لمؤسسات التعليم العالي من قاعدة بيانات ويب اوف ساينس شبكة القياس العلمي الرئيسي في العالم وبالتالي زاد نسبة اسهامات باحثين من أذربيجان في مجالات العلوم في العالم

    AZERTAG.AZ :عدد الأوراق العلمية من أذربيجان في ويب اوف ساينس يسجل رقما قياسيا
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