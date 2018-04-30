مارشال: مؤتمر باكو لوكالات الأنباء العالمية جاء منصة تبادل الآراء المهمة

باكو، 30 أبريل، أذرتاج

قال كلايف مارشال إن مؤتمر باكو جمع اسرة إعلامية كبيرة لوكالات الانباء العالمية الرائدة واصبح المؤتمر منصة تبادل الآراء الهامة كما ان المؤتمر تجسد صداقة كبيرة رغم مختلف نظم الإدارة في البلاد الشتى وكان غرضنا الرئيسي دعم بعضنا بعضا عبر الحوار. وكتاب أصدرته وكالة أذرتاج عن المؤتمر الخامس المنعقد في باكو لوكالات الانباء العالمية مؤلف ممتاز جدا.

ونقل مراسل أذرتاج عن مارشال المدير التنفيذي العالم لوكالة برس اسوسيشن البريطانية قوله في تصريح له إن احد التحديات الرئيسية على مستقل الاعلام هو كيفية انشاء أنماط تجارية مفيدا ان الفيسبوك وجوجل تحصلان على 80 في المائة من عموم الإيرادات من المعلومات مشددا على " ان هذا مشكلة كبرى على مؤسسات الاعلام ونبحث عن سبل مكافحة ذلك ومن المهم دائما لقاءات على هامش مؤتمرات ايانا وكالات الانباء الأوروبية.

وابلغ مارشال انه سينعقد الاجتماع القادم لمجلس مؤتمر وكالات الانباء العالمية في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية في أواخر مايو أيار المستهل مفيدا ان الاجتماع يحدد كذلك موضوع المؤتمر السادس القادم.

وأضاف ان اجتماع سانت بطرسبورغ سيحدد أيضا مجالات المؤتمر السادس المقرر ان يضم 4 خطابات رئيسية و4 دورات عملية معبرا عن أمله في تكوين بيئة إعلامية مناسبة لتحديات وكالات الانباء في المؤتمر السادس المقرر تنظيمه في العام المقبل.