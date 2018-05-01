عسكريون أذربيجانيون يشاركون في فعاليات دولية
AzerTAg.az
٠١.٠٥.٢٠١٨ [١٥:٤٥]
باكو، 1 مايو / أيار، (أذرتاج)
يشارك ممثلو القوات المسلحة الأذربيجانية في العديد من الفعاليات الدولية.
أفادت أذرتاج أن العسكريين الأذربيجانيين يشاركون في مؤتمري تبادل الخبرة حول التعاون في موضوع "تخطيط الدفاع والاستراتيجية العسكرية" بين أذربيجان وتركيا في أنقرة والتخطيط الرئيسية لتدريب "عنقاء أناضول - 2018" في قونية.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠١.٠٥.٢٠١٨ [١٦:٥٤]
٠١.٠٥.٢٠١٨ [١٣:٠٥]
٣٠.٠٤.٢٠١٨ [١٢:٣٨]
٢٨.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٤٢]
٠١.٠٥.٢٠١٨ [١٧:٥٣]
٠١.٠٥.٢٠١٨ [١٦:٥٤]
٠١.٠٥.٢٠١٨ [١٥:٤٥]
٠١.٠٥.٢٠١٨ [١٣:٠٥]
٠١.٠٥.٢٠١٨ [١٨:٢٠]
٠١.٠٥.٢٠١٨ [١٧:٣٨]
٠١.٠٥.٢٠١٨ [١٧:٢٣]
٠١.٠٥.٢٠١٨ [١٧:٠٧]
٣٠.٠٤.٢٠١٨ [٢٠:٣٣]
٢٤.٠٤.٢٠١٨ [١٦:١٥]
٢٣.٠٤.٢٠١٨ [١٤:١١]
٢٠.٠٤.٢٠١٨ [١٨:٤٤]
٢٧.٠٤.٢٠١٨ [٢٠:٣٩]
١٨.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٠٨]
١٧.٠٤.٢٠١٨ [١٨:٥١]
٠١.٠٥.٢٠١٨ [١٤:٣٠]
٢٥.٠٤.٢٠١٨ [١٨:٢٢]
٢٣.٠٤.٢٠١٨ [١٥:١٩]
١٧.٠٤.٢٠١٨ [١٩:٢٧]
٢٨.٠٤.٢٠١٨ [١٢:٥٧]
٣١.٠٣.٢٠١٨ [١٧:٣٦]
١٦.٠٢.٢٠١٨ [١٨:٠٧]
٢٨.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٤٥]
٢٧.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٥٠]
٢١.٠٤.٢٠١٨ [١٦:٣٩]
٠١.٠٥.٢٠١٨ [١٩:٢٨]
٠١.٠٥.٢٠١٨ [١٢:٠٣]
٣٠.٠٤.٢٠١٨ [١٥:٥٨]
٣٠.٠٤.٢٠١٨ [١٢:٢٩]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك