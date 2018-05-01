عسكريون أذربيجانيون يشاركون في فعاليات دولية

باكو، 1 مايو / أيار، (أذرتاج)

يشارك ممثلو القوات المسلحة الأذربيجانية في العديد من الفعاليات الدولية.

أفادت أذرتاج أن العسكريين الأذربيجانيين يشاركون في مؤتمري تبادل الخبرة حول التعاون في موضوع "تخطيط الدفاع والاستراتيجية العسكرية" بين أذربيجان وتركيا في أنقرة والتخطيط الرئيسية لتدريب "عنقاء أناضول - 2018" في قونية.