حجم إنتاج الأجهزة الإلكترونية في يناير – مارس

باكو، 1 مايو / أيار، (أذرتاج)

تم إنتاج البضائع الإلكترونية من الحواسيب والأجهزة الإلكترونية والضوئية والمعدات الإلكترونية بقيمة 56.5 مليون مانات خلال فترة يناير – مارس لعام 2018 الجاري. وقالت هيئة الإحصاء في بيان ان حجم إنتاج الحواسيب وسائر الأجهزة الإلكترونية انخفض بنسبة 18.3 في المائة في حين ارتفع حجم إنتاج المعدات الإلكترونية بنسبة 37.4 في المائة قياسا إلى نفس الفترة من العام السابق.

وجاء في البيان ان إنتاج الأجهزة الإلكترونية لقبول الصوت والصورة وسائر المعلومات وتحويلها او نقلها ازداد خلال الفترة المذكورة قدر 5.2 مرة وإنتاج الثلاجات بنسبة 1.9 في المائة مع انخفاض إنتاج الأسلاك الكهربائية المخصصة لنقل الطاقة الكهربائية ما فوق 1 كيلو فولط بنسبة 40.6 في المائة مقارنة بالفترة عينها من العام السابق.