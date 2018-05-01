انطلاق مهرجان الشطرنج الدولي "نخجوان - 2018"

نخجوان، 1 مايو / أيار، (أذرتاج)

انطلق اليوم مهرجان الشطرنج الدولي "نخجوان - 2018" بمناسبة ذكرى مرور 95 عاما على السياسي المحنك والزعيم القومي للشعب الأذربيجاني حيدر علييف.

أفادت وكالة أذرتاج أن المسابقة الدولية التي تقام في مركز مدينة نخجوان للشطرنج ستستمر حتى 10 مايو.

ستقام المسابقات على 3 جولات - بطولة "آ" (لاعبو شطرنج ذو مستوى دولي أكثر من 2250 نقطة) وبطولة "ب" (لاعبو شطرنج ذو مستوى دولي أقل من 2249 نقطة) وبطولة "ج" (الأطفال تحت 12 سنة).

تم تسجيل أكثر من 100 لاعب شطرنج يمثلون أذربيجان وبيلاروسيا وإسرائيل وهولندا وألمانيا وإسبانيا واليونان وإيران وبلغاريا ودول أخرى للمشاركة في المهرجان.