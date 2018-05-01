وزير خارجية جمهورية سان مارينو يزور أذربيجان
AzerTAg.az
٠١.٠٥.٢٠١٨ [١٧:٥٣]
باكو، 1 مايو / أيار، (أذرتاج)
سيقوم وزير خارجية جمهورية سان مارينو نيكولا رينزي بزيارة رسمية إلى جمهورية أذربيجان في 2-3 مايو.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأذربيجانية أنه من المتوقع أن يلتقي وزير خارجية جمهورية سان مارينو نيكولا رينزي مع نظيره الأذربيجاني ألمار محمدياروف وكبار المسؤولين الآخرين.
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