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    سياسة


    وزير خارجية جمهورية سان مارينو يزور أذربيجان

    ٠١.٠٥‎.٢٠١٨ [١٧:٥‎٣]

    باكو، 1 مايو / أيار، (أذرتاج)

    سيقوم وزير خارجية جمهورية سان مارينو نيكولا رينزي بزيارة رسمية إلى جمهورية أذربيجان في 2-3 مايو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأذربيجانية أنه من المتوقع أن يلتقي وزير خارجية جمهورية سان مارينو نيكولا رينزي مع نظيره الأذربيجاني ألمار محمدياروف وكبار المسؤولين الآخرين.

    AZERTAG.AZ :وزير خارجية جمهورية سان مارينو يزور أذربيجان
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