توقيف 5 أجانب حاولوا عبور الحدود الأذربيجانية الإيرانية

باكو، 1 مايو (أذرتاج).

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز حرس الحدود ان أفراد حرس الحدود الأذربيجانية قاموا في 26 ابريل بتوقيف 5 مواطنين أجانب حالوا التسلل الى جمهورية إيران الإسلامية من جمهورية أذربيجان.

كشف افراد حرس الحدود محاولة اقتراب مواطني سريلانكا من الموانع الهندسية في نقطة حرس الحدود قرب قرية بيلاسوار الأذربيجانية الواقعة في الحدود بين جمهورية أذربيجان وجمهورية ايران الإسلامية وقاموا بتوقيفهم.

اتضح انهم كوناراتهينام تهويسان (ولد عام 1987) وسيلاكيلي سانتهيراكومار (ولد عام 1977) وراتناسينغام ساتهيسكومار (ولد عام 1983) وغوناسلغار كامستان (ولد عام 1994) وانتوني غروس انتوني بيلدر (ولد عام 1978).

تجري تحقيقات وتحريات جنائية بشأن الموقوفين.