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    الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا لأعمال بناء الطرق البرية في محافظة أغداش

    ٠١.٠٥‎.٢٠١٨ [٢٠:٠٨]

    باكو، 1 مايو، أذرتاج

    أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في الواحد من مايو اليوم قرارا جمهوريا ينص على تمويل بناء الطرق البرية الواصلة بين قصبات قول قطعي ودهنه خليل وقوشا قوواق وعرب اوجاغي بمحافظة أغداش وسط البلاد.

    وأفادت مراسلة أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ32 من المادة الـ109 من الدستور الأذربيجاني ينص على تخصيص 6ر11 مليون مانات من الأموال المخصصة لبناء وإصلاح الطرق البرية في تقسيم نفقات التمويل الاستثماري الحكومي المقضي عليه في ميزانية الدولة لعام 2018م إلى الوكالة الحكومية للطرق البرية بغية أعمال الإنشاء في الطرق البرية المذكورة التي تربط بين 10 مناطق سكنية يقطنهما 12 ألف نسمة.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا لأعمال بناء الطرق البرية في محافظة أغداش
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