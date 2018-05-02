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    وزير خارجية جمهورية سان مارينو يزور ضريح حيدر علييف ومقابر الشهداء

    ٠٢.٠٥‎.٢٠١٨ [١٧:٤٦]

    باكو، 2 مايو / أيار، (أذرتاج)

    قام اليوم وزير خارجية جمهورية سان مارينو نيكولا رينزي بزيارة ضريح الزعيم القومي حيدر علييف مؤسس أذربيجان الحديثة في المقابر الفخرية ووضع إكليلا من الزهور أمامه تخليدا لذكراه.

    كما وضع الضيف باقات من الزهور على قبر الأكاديمية ظريفا علييفا عالمة أمراض العيون الشهيرة تخليدا لذكراها.

    ثم زار وزير التنمية الاقتصادية الروسي مقابر أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا في سبيل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها تخليدا لذكراهم ووضع إكليلا من الزهور أمام نصب "الشعلة الخالدة".

    وأعطي وزير خارجية جمهورية سان مارينو أثناء مشاهدته منظر عاصمة أذربيجان باكو من أعلى نقطة فيها معلومات عن تاريخ مقبرة الشهداء وأعمال التعمير التي تجري في عاصمتنا.

    AZERTAG.AZ :وزير خارجية جمهورية سان مارينو يزور ضريح حيدر علييف ومقابر الشهداء
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