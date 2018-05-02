تحديد موعد بدء مباراة ودية بين أذربيجان وقيرغيزستان
AzerTAg.az
٠٢.٠٥.٢٠١٨ [١٨:١٤]
باكو، 2 مايو / أيار، (أذرتاج)
تم تحديد موعد بدء مباراة ودية للمنتخب الأذربيجاني لكرة القدم ستقام في 29 مايو في ملعب باكو الأولمبي.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اتحاد أذربيجان لكرة القدم أن منتخب أذربيجان سيقابل فريق قيرغيزستان. ستبدأ المواجهة بين الفريقين في الساعة 20:00.
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