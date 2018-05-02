الأرصاد الجوية تحذر من تدهور حالة الطقس

باكو، 2 مايو، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا تحذيريا حول توقعات تدهور حالة الطقس.

نقلت مراسلة أذرتاج عن بيان الهيئة انها تتوقع للفترة ما بين نهار يوم الرابع من مايو حتى نهار يوم السادس من مايو الحالي تدهور حالة الطقس متقلبة خاصة في محافظات أذربيجان مصحوبة بسماء رعدية وهطول مطر تحتمل تكثفها على بعض المناطق وسقوط البرد.

وأضافت انها تنتظر بهذا السبب ارتفاع منسوب المياه لدى الأنهار أيضا.