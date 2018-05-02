تقديم موعد الانتخابات في تركيا يقدم افتتاح خط أنبوب الغاز العابر للأناضول تاناب أيضا

باكو، 2 مايو، أذرتاج

قال واقف علييف ان حفل افتتاح خط أنبوب الغاز العابر للاناضول تاناب سينظم في التاسع عشر من يونيو حزيران القادم.

أفاد مراسل أذرتاج عن رئيس إدارة الاستثمارات بشركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار قوله لصحفيين اتراك إن امداد اول غاز من خلال تاناب الى تركيا كان مخططا للأسبوع الأول من شهر يوليو تمور ولكن موعد تدشين خط تاناب بدّل التاسع عشر من يونيو حزيران لتقديم موعد الانتخابات في تركيا.

يذكر أن مشروع تاناب الهادف إلى نقل غاز أذربيجان المستخرج من حقل شاه دنيز 2 الواقع في القطاع الأذربيجاني من بحر الخزر إلى تركيا ومن البلد الشقيق إلى أوروبا جزء مركب من مشروع ممر الجنوب للغاز حيث سيتم ربط تاناب بخط أنابيب جنوب القوقاز عند الحدود التركية الجورجية وفي الحدود التركية اليونانية بخط أنابيب الغاز تاب. ومن المخطط تشغيل قسم المشروع تاناب البالغ طوله 1850 كم الممتد إلى مدينة اسكي شهر التركية في أواسط عام 2018م. ومن المتوقع أنّ تشكل كلفة شركات أذربيجان المشاركة في المشروع 6.2 مليارات دولار عموما إلى عام 2020م.

وكلفة المشروع تبلغ حاليا 99ر7 مليارات دولار رغم كون هذا الرقم عند التقييم الابتدائي للمشروع 7ر11 مليار دولارا الامر الذي يفيد أن الحجم المقتصد حتى الآن في تنفيذ المشروع يصل الى 8ر3 مليارات دولار ومن المتوقع ان تصل نفقات شركات أذربيجان في مشروع تاناب الى عام 2020م 2ر6 مليارات دولار عموما.

وطول خط الأنابيب قسمه الممتد بين جورجيا وحدود تركيا ومدينة أسكي شهر التركية بقطر 56 بوصة 1350 كم وقسمه الممتد بين مدينة اسكي شهر وحدود تركيا واليونان بقطر 48 بوصة 480 كم. كما أنّ مشروع تاناب عبارة عن قسم يمر من خلال البحر على طول 18 كم بقطر 2*36 بوصة. وتم استكمال المرحلة الأولى من إنشاء تاناب وتجري حاليا أعمال إنشاء المرحلة الثانية. وقدرة تمرير الخط الابتدائية 16 مليار م3 مع إمكانية زيادة هذه الطاقة في المستقبل المنظور إلى 31 مليار م3 سنويا.

وتوزع اسهر تاناب حاليا على شركة ممر الجنوب للغاز المساهمة المغلقة الأذربيجانية 51 في المائة وستياش 7 في المائة وبوتاش التركية 30 في المائة وبي بي البريطانية 12 في المائة.